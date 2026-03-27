दिल्ली के लोगों को निजी बोरवेल के लिए भी परमिशन देना शुरू करेगा जल बोर्ड, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान
दिल्ली सरकार जल बोर्ड की पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है- मंत्री प्रवेश वर्मा
Published : March 27, 2026 at 3:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को सदन में पेश की गई दिल्ली जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई. कैग रिपोर्ट में पिछली सरकार की तमाम कमियों पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपना वक्तव्य सदन में रखा. प्रवेश वर्मा ने पूर्व की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड को 70 हजार करोड़ के कर्ज में डुबा कर छोड़ दिया, जिसको अब हम धीरे-धीरे पटरी पर ला रहे हैं.
प्रवेश वर्मा ने सदन को जानकारी दी कि पिछले एक साल में बीजेपी सरकार ने 180 किलोमीटर पानी की नई पाइपलाइन बिछाई है और 110 किलोमीटर पर काम चल रहा है. पिछली सरकार ने जल बोर्ड की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया गया है.
दिल्ली जलबोर्ड से संबंधित कैग रिपोर्ट पर बोलते हुए जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में 60 लाख घर हैं. 30 लाख लोगों ने ही जलबोर्ड से पानी के कनेक्शन लिए हैं. अभी 30 लाख लोगों को कनेक्शन लेने हैं. केंद्र सरकार पैसा देती थी लेकिन केजरीवाल जल बोर्ड में उस पैसे से काम नहीं कराते थे. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.
प्रवेश वर्मा ने बताया कि जल बोर्ड के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो काम करने के लिए जुड़ी हुई थी उससे भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोटा कमीशन खाने के चक्कर में काम को लटकाए रखा. प्रवेश वर्मा ने कहा कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में 40-50 करोड़ से लेकर 500-1000 करोड़ के जल बोर्ड के काम चल रहे हैं. जल मंत्री ने आगे बताया कि सरकार जल बोर्ड की पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. एलपीएससी योजना का लाभ उठाते हुए दिल्ली के निवासी जल बोर्ड का बकाया जमा कर रहे हैं और इससे जल बोर्ड की स्थिति सुधर रही है.
डोमेस्टिक बोरवेल के लिए भी परमिशन देना शुरू करेगी दिल्ली सरकार
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट पर बोलते हुए सदन में घोषणा की कि दिल्ली के लोगों को निजी बोरवेल लगवाने के लिए भी कई जगह पैसे देने पड़ते हैं. कोई भी विभाग उनको नोटिस भेज कर उनसे पैसे वसूल लेता है. इस समस्या से उनको निजात दिलाने के लिए जल बोर्ड दिल्ली के लाखों लोगों को डोमेस्टिक बोरवेल अपने घर में करने के लिए भी परमिशन देगा. प्रवेश वर्मा ने कहा कि इसके लिए लोगों को थोड़ा सा शुल्क जल बोर्ड को देना होगा. उसके बाद उनकी वसूली की सारी समस्या दूर हो जाएगी. अभी लोग अगर डोमेस्टिक बोरवेल कर लेते हैं तो उनसे लाखों रुपए की वसूली कर ली जाती है. इस समस्या का समाधान किया जाएगा.
दिल्ली में खत्म होगी पानी की समस्या
जल मंत्री ने बताया कि नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम भी चल रहा है, जो करीब एक साल में पूरा हो जाएगा. उसके बाद पानी की समस्या दिल्ली में खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता टैंकर माफिया से भी वसूली करते थे. इसका जीता जागता उदाहरण विधायक प्रकाश जरवाल पर आरोप लगाकर एक व्यक्ति के द्वारा जान देने का मामला सबको पता है. दिल्ली जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट पर विधायक अजय महावर, संजय गोयल, शिखा राय और तरविंदर सिंह मारवाह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया. चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट को जांच के लिए विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति को भेजने का निर्देश विधानसभा सचिवालय को दिया.
ये भी पढ़ें: