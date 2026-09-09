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दिल्ली जल बोर्ड STP घोटाला: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार आरोपियों को दी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले के चार आरोपियों को जमानत दे दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी इस मामले में जमानत दे चुका है.

सत्येन्द्र जैन और दूसरे आरोपियों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था. उन्होंने कहा था कि जैन को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. एसीबी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय , दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं.