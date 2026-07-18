जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हादसा: पिकअप और टेम्पो की टक्कर के बाद लगी आग, सड़क पर बिखरे आम लूटने की मची होड़
नीमराणा में NH-48 पर आमों से भरी पिकअप और टेम्पो की टक्कर के बाद पिकअप में आग लग गई.
Published : July 18, 2026 at 9:25 AM IST
बहरोड़ : जिले के नीमराणा में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर देर रात एक पिकअप और टेम्पो की टक्कर के बाद पिकअप में आग लगने से हड़कंप मच गया. थाना क्षेत्र के तहत श्याम बाबा मंदिर के पास आमों से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने आगे चल रहे टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें अचानक आग लग गई. देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.
नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया की रात को सड़क हादसे की सूचना मिलने पर नीमराणा थाना पुलिस और गश्ती दल तत्काल मौके पर पहुंचा. वहीं दमकल विभाग को भी सूचना दी गई. दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिकअप का बड़ा हिस्सा जल चुका था. हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू कराया.
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थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आमों से भरी पिकअप दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान उसने आगे चल रहे टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह दुर्घटना हुई. इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत रेस्क्यू किया और इलाज के लिए नीमराणा के एक नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है. दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसे पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सुचारू करवाया.
वहीं, इस हादसे का एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला नजारा शनिवार सुबह देखने को मिला. टक्कर के कारण पिकअप में भरे भारी मात्रा में आम पूरी सड़क पर बिखर गए थे. सुबह होते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. लोगों के बीच सड़क पर फैले आमों को समेटने और घर ले जाने की होड़ मच गई. कोई थैलों में तो कोई हाथों में भरकर आम लूटता नजर आया. पुलिस ने मौके पर व्यवस्था बहाल कर दी है और दुर्घटना के सही कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
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