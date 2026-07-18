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जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हादसा: पिकअप और टेम्पो की टक्कर के बाद लगी आग, सड़क पर बिखरे आम लूटने की मची होड़

पिककप और टेम्पू में हुई टक्कर ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )