जनजाति सांस्कृतिक समागम: ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, लाल किला समेत कई मार्गों पर रहेगा असर
लाल किला में 24 मई आयोजित होने वाले ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ कार्यक्रम को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की.
Published : May 23, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 24 मई को ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’कायक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते लाल किला और पुरानी दिल्ली के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, श्यामगिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और अजमेरी गेट से शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो लाल किला पहुंचेंगी. इस दौरान दोपहर 12 बजे से कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे.
यातायात धीमा रहने की संभावना
नेताजी सुभाष मार्ग, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, राजघाट, लोधी रोड, जीटी करनाल रोड, जंतर-मंतर रोड, मिंटो रोड, डीबीयू मार्ग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग समेत कई सड़कों पर यातायात धीमा रहने की संभावना है. वहीं लाल किला और दिल्ली गेट की ओर जाने वाले रास्तों पर देर रात 3 बजे तक प्रतिबंध जारी रह सकते हैं. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कश्मीरी गेट आईएसबीटी जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने और मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है.
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 23, 2026
Traffic movement is likely to remain affected in Central & North Delhi on 24.05.2026 due to “Janjati Saanskritik Samagam” at Red Fort and multiple Shobha Yatras proceeding towards the venue.
📍 Restrictions/diversions will remain in place on major stretches… pic.twitter.com/4Ey8EELN0x
दिल्ली ट्रैफिक डीसीपी निशांत ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहेगा. लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेने की अपील की गई.
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