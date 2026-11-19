9.42% की रफ्तार से दौड़ रही दिल्ली की अर्थव्यवस्था, अब 2047 तक राजधानी को ग्लोबल सिटी बनाने की तैयारी
कार्यक्रम में एलजी ने कहा कि आज लिए जाने वाले निर्णय ही आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 19, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार एसोचैम की ओर से आयोजित कार्यक्रम 'दिल्ली कनेक्ट्स 2026: एक वैश्विक, सतत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली-एनसीआर का निर्माण' को संबोधित करते हुए राजधानी के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि 2047 तक दिल्ली को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करना होगा जो निवेश आकर्षित करे, नए अवसर पैदा करे, अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए और अपनी समृद्ध विरासत को भी सहेज कर रखे. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल्स के चेयरमैन उपदीप सिंह सहित उद्योग जगत के कई प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
अमृत काल में सुनियोजित शहरी विकास की आवश्यकता
उपराज्यपाल ने कहा कि 2047 की ओर दिल्ली की विकास यात्रा भारत के व्यापक विकास दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन "अमृत काल में शहरी नियोजन ही हमारे शहरों का भाग्य तय करेगा, और केवल सुनियोजित शहर ही भारत का भाग्य तय करेंगे" को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है. आज लिए जाने वाले निर्णय ही आने वाली पीढ़ियों के अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेंगे.
A globally competitive, inclusive and sustainable NCR is vital to accelerating India’s growth. Addressed the ASSOCHAM-organised Delhi Connects 2026 summit today, alongside Hon’ble Minister, GNCTD, Shri @mssirsa Ji, industry leaders and experts. As Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has emphasised, urban planning will shape the future of our cities. For Delhi NCR, this calls for seamless regional coordination, world-class infrastructure, tech-driven governance and strong public-private partnerships to build a future-ready capital and advance our journey towards a #ViksitBharat.— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 19, 2026
दिल्ली की मजबूत अर्थव्यवस्था और एनसीआर के साथ समन्वय
दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 13.27 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसकी विकास दर 9.42 प्रतिशत रहने का अनुमान है. उन्होंने रेखांकित किया कि शहर की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86 प्रतिशत से अधिक है, जो निवेश, नवाचार और रोजगार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के विकास को व्यापक एनसीआर से अलग करके नहीं देखा जा सकता. लाखों लोग प्रशासनिक सीमाओं के आर-पार रहते और काम करते हैं, इसलिए परिवहन, आवास, जल प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए समन्वित क्षेत्रीय योजना अत्यंत आवश्यक है.
दिल्ली के विकास के प्रमुख स्तंभ: उपराज्यपाल ने दिल्ली के भविष्य को संवारने के लिए चार मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है.
इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी- बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, उन्नत सड़क अवसंरचना और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और भीड़भाड़ कम करना.
सुनियोजित शहरी विकास- आवास, नागरिक सुविधाओं, सुलभ सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक बुनियादी ढांचे का समावेशी विकास, जिससे समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हो.
प्रौद्योगिकी-आधारित शासन- सार्वजनिक सेवाओं को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम, डेटा-आधारित योजना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग.
आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार- सेवाओं, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के केंद्र के रूप में दिल्ली की स्थिति को मजबूत करना और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना.
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एलजी ने किया आह्वान
अंत में, उपराज्यपाल ने कहा कि वे सभी हितधारकों के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करने को महत्वपूर्ण मानते हैं, ताकि विचारों को सार्थक परिणामों में बदला जा सके. उन्होंने उद्योग संगठनों, विशेष रूप से एसोचैम से आह्वान किया कि वे सरकारी संस्थानों को व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स और वैश्विक विशेषज्ञता से जोड़ने में सेतु की भूमिका निभाएं, जिससे दिल्ली एनसीआर को वास्तव में विश्वस्तरीय और समावेशी बनाया जा सके.
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