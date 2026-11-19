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9.42% की रफ्तार से दौड़ रही दिल्ली की अर्थव्यवस्था, अब 2047 तक राजधानी को ग्लोबल सिटी बनाने की तैयारी

कार्यक्रम में संबोधन के दौरान एलजी तरणजीत सिंह संधू ( Delhi LG X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार एसोचैम की ओर से आयोजित कार्यक्रम 'दिल्ली कनेक्ट्स 2026: एक वैश्विक, सतत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली-एनसीआर का निर्माण' को संबोधित करते हुए राजधानी के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि 2047 तक दिल्ली को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करना होगा जो निवेश आकर्षित करे, नए अवसर पैदा करे, अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए और अपनी समृद्ध विरासत को भी सहेज कर रखे. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल्स के चेयरमैन उपदीप सिंह सहित उद्योग जगत के कई प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

अमृत काल में सुनियोजित शहरी विकास की आवश्यकता