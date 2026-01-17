ETV Bharat / state

दिल्ली में आवारा कुत्तों में लगेगी 'माइक्रोचिप', 35 करोड़ का बजट तय, जानिए क्या है MCD का पूरा एक्शन प्लान

जानिए क्या है यह माइक्रोचिप योजना

निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह माइक्रोचिप चावल के दाने के आकार की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, जिसे कुत्ते की गर्दन के पास त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाएगा. इस चिप में एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) होगी. जब भी किसी कुत्ते को पकड़ा जाएगा, एक हैंडहेल्ड स्कैनर के जरिए उसकी पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी. इसमें कुत्ते का टीकाकरण इतिहास, उसकी लोकेशन, नसबंदी की स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी.



बजट का आवंटन और एनजीओ की भूमिका

इस परियोजना के लिए तय किए गए 35 करोड़ के बजट को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. 20 करोड़ रुपये यह राशि दिल्ली नगर निगम द्वारा सीधे टीकाकरण और चिपिंग प्रक्रिया पर खर्च की जाएगी. 15 करोड़, यह हिस्सा अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी के लिए रखा गया है, ताकि जमीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाई जा सके. निगम का लक्ष्य अगले 2 से 3 महीनों के भीतर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 25,000 कुत्तों को कवर करना है. एक माइक्रोचिप की लागत लगभग 300 रुपयेआंकी गई है.



इस कदम की ज़रूरत क्यों पड़ी?

दिल्ली में पिछले कुछ समय में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और रेबीज के खतरे ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. निगम के पास वर्तमान में कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है कि किस कुत्ते को कब टीका लगा या किसकी नसबंदी हुई. यदि कोई कुत्ता किसी को काटता है, तो चिप के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि वह रेबीज से सुरक्षित है या नहीं. माइक्रोचिप से यह सुनिश्चित होगा कि एक ही कुत्ते की बार-बार नसबंदी न हो और कोई भी इलाका टीकाकरण से छूटे नहीं. पहली बार दिल्ली के आवारा कुत्तों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से मॉनिटर किया जा सकेगा.



अन्य पशुओं के लिए भी योजनाएं

इस बजट में केवल कुत्तों पर ही नहीं, बल्कि अन्य पशु संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है. निगम ने बंदरों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित अभयारण्यों में स्थानांतरित करने के लिए 60 लाख का प्रावधान किया है. साथ ही, द्वारका सेक्टर-29 में करीब 1,500 कुत्तों की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक डॉग शेल्टर बनाने की योजना भी इस परियोजना का हिस्सा है.



विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में उठाया गया यह कदम दिल्ली को 'रेबीज मुक्त' बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है. जहां इससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं आवारा पशुओं को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मानवीय व्यवहार मिल सकेगा.



