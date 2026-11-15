आज दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित शहर, सुबह 6 बजे AQI पहुंचा रिकार्ड स्तर पर, गाजियाबाद-नोएडा की हवा भी खराब
दिल्ली NCR में लगातार हवा हुई जहरीली ,आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही है
Published : November 15, 2026 at 9:02 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 10:22 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में लगातार जहरीली हो रही हवा के चलते हालात चिंताजनक बनी हुई हैं. रविवार, 15 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे जारी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली आज देश में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा का 315, गाजियाबाद में 296 और ग्रेटर नोएडा में 289 रिकॉर्ड हुआ है. सुबह के समय दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी के आसपास बनी हुई है. चारों शहरों के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि एनसीआर में सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही है.
दिल्ली में सुबह 6:00 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज होना इस बात का साफ संकेत है की राजधानी की हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 301 से 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में आता है. इस स्थिति में स्वस्थ लोगों को भी लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बनी रहती है. जबकि पहले से अस्थमा, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाता है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो जहां एक तरफ दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है. तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. दिल्ली के बुराड़ी क्रॉसिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कंपलेक्स का 404, आईआईटी दिल्ली का 426, आईटीओ का 415, नरेला का 417, नॉर्थ केंपस दिल्ली विश्वविद्यालय का 404, एनएसआईटी द्वारका का 407 और पूसा का 402 रिकॉर्ड हुआ है.
नोएडा में भी प्रदूषण लोगों के लिए आफत बना हुआ है. नोएडा में सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स सेक्टर 62 में दर्ज हुआ है. यहां एकयूआई 424 रिकॉर्ड किया गया है जबकि नोएडा के सेक्टर 150 में एकयूआई 315 दर्ज हुआ है.
गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. गोविंदपुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 111 पहुंच गया है, जबकि अन्य सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को सुबह और शाम के समय अधिक देर तक खुले वातावरण में व्यायाम करने से बचना चाहिए. बच्चे बुजुर्गों और सास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाले N 95 मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है. घरों में धूल और धुएं के प्रवेश को कम रखने के लिए खिड़की और दरवाजे बंद रखना भी जरूरी है.
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