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आज दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित शहर, सुबह 6 बजे AQI पहुंचा रिकार्ड स्तर पर, गाजियाबाद-नोएडा की हवा भी खराब

आज दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित शहर,वायु गुणवत्ता बेहद खराब ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में लगातार जहरीली हो रही हवा के चलते हालात चिंताजनक बनी हुई हैं. रविवार, 15 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे जारी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली आज देश में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा का 315, गाजियाबाद में 296 और ग्रेटर नोएडा में 289 रिकॉर्ड हुआ है. सुबह के समय दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी के आसपास बनी हुई है. चारों शहरों के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि एनसीआर में सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही है.

दिल्ली में सुबह 6:00 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज होना इस बात का साफ संकेत है की राजधानी की हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 301 से 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में आता है. इस स्थिति में स्वस्थ लोगों को भी लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बनी रहती है. जबकि पहले से अस्थमा, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाता है.