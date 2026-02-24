दिल्ली-NCR में फरवरी महीने में मार्च जैसी गर्मी का होने लगा एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दिन भर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा.
Published : February 24, 2026 at 7:43 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है. हवाओं की गति भी धीमी होती जा रही है. धूप लगातार इतनी तेजी से निकल रही है कि फरवरी के महीने में लोगों को मार्च और अप्रैल जैसा महसूस होने लगा है. दिल्ली में कल सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.0 डिग्री ज्यादा 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 29 से 95 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड हुआ.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दिन भर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री रहने की उम्मीद है. 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जो थोड़ी राहत दे सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार अब एक मार्च तक लगातार तापमान में इजाफा होगा. 26 फरवरी तक तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री के बीच रहेगा. वहीं 27 फरवरी से 1 मार्च तक अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
VIDEO | Delhi: The national capital wakes up to a hazy morning. Early morning visuals from Akshardham Temple area.#Delhi #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/IWtXdyEwnS
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक का 239 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212 गाजियाबाद में 222 गुरुग्राम में 228 ग्रेटर नोएडा में 211 नोएडा में 205 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: