ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में फरवरी महीने में मार्च जैसी गर्मी का होने लगा एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दिन भर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा.

दिल्ली मैं फरवरी महीने में मार्च जैसी गर्मी का होने लगा एहसास
दिल्ली मैं फरवरी महीने में मार्च जैसी गर्मी का होने लगा एहसास (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है. हवाओं की गति भी धीमी होती जा रही है. धूप लगातार इतनी तेजी से निकल रही है कि फरवरी के महीने में लोगों को मार्च और अप्रैल जैसा महसूस होने लगा है. दिल्ली में कल सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.0 डिग्री ज्यादा 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 29 से 95 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड हुआ.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दिन भर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री रहने की उम्मीद है. 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जो थोड़ी राहत दे सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार अब एक मार्च तक लगातार तापमान में इजाफा होगा. 26 फरवरी तक तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री के बीच रहेगा. वहीं 27 फरवरी से 1 मार्च तक अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक का 239 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212 गाजियाबाद में 222 गुरुग्राम में 228 ग्रेटर नोएडा में 211 नोएडा में 205 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI MAUSMA UPDATE
DELHI NCR WEATHER UPDATE
DELHI TEMPERATURE TODAY
HEAT WAVE IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.