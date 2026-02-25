ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी के तेवर हुए सख्त, अगले 48 घंटों में और बढ़ेगा पारा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में आज 25 फरवरी को पारा 31 डिग्री तक पहुंच सकता है.

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 8:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में गर्मी के तेवर अब और सख्त होते जा रहे हैं. लगातार गर्मी अब और बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि एक महीने पहले तक जहां लोग धूप के लिए तरस रहे थे. वहीं, अब धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं.

दिल्ली में बीते दिन यानि मंगलवार को भी आसमान साफ़ रहा और तेज धूप खिली रही. ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री ज़्यादा था. कम से कम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज़्यादा था. ह्यूमिडिटी का लेवल 93 से 33 परसेंट के बीच रहा.

आज के मौसम का हाल
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में आज 25 फरवरी को पारा 31 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़त और 25 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम का नया पूर्वानुमान है कि 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है. खास तौर पर 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और रात का तापमान अब 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 237 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 225 गुरुग्राम में 228 गाजियाबाद में 212 ग्रेटर नोएडा में 208 नोएडा में 205 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से 4ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

