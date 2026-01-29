IP यूनिवर्सिटी में 24 नए कोर्स, 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू
''यह लॉन्च दिल्ली में पब्लिक शिक्षा को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है''. आशीष सूद, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार
Published : January 29, 2026 at 1:39 PM IST
नई दिल्ली गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने बुधवार को 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं और 24 नए कोर्स की घोषणा की है. यह घोषणा एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और वाइस चांसलर महेश वर्मा भी मौजूद थे.
यूनिवर्सिटी के एक बयान में कहा गया है कि यह 130 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजों और यूनिवर्सिटी स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा सीटें ऑफर करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, मैनेजमेंट, डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे उभरते हुए क्षेत्र शामिल हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह लॉन्च दिल्ली में पब्लिक शिक्षा को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. अपने छात्र जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा, "पहले कई छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहर छोड़ना पड़ता था, अक्सर ज़्यादा फीस का बोझ होता था, लेकिन IP यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने इस सच्चाई को बदलने में मदद की है.
24 नए कोर्स में क्या क्या हैं शामिल: इस साल के नए कोर्स में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech, AI, डेटा साइंस और बिज़नेस सिस्टम में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर साइंस में BTech, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और मास कम्युनिकेशन में MA (वीकेंड) जैसे प्रोग्राम शामिल हैं. नए टीचर एजुकेशन और समावेशी शिक्षा कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें कई विकलांगता स्पेशलाइज़ेशन शामिल हैं.
यूनिवर्सिटी ने इस साल नौ नए संस्थानों को एफिलिएट किया है, जबकि कुछ प्रोग्राम पहले से ही इसके नरेला कैंपस से चल रहे हैं, और भी प्लान किए जा रहे हैं. बयान के अनुसार, एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और JEE Main, NEET, CAT, CMAT, CLAT और CUET जैसी नेशनल-लेवल की परीक्षाओं के ज़रिए होंगे. 2,500 रुपये की एक बार की एप्लीकेशन फीस लगेगी. उम्मीदवारों को डिटेल्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल ब्रोशर देखने की सलाह दी गई है.
