दिल्ली का महाठग सोनी सोफे में छुपाता था डॉलर; 20 कंपनियां बनाकर 8 देश के 700 लोगों से ठगे 970 करोड़

आखिरकार 2 दिसंबर को पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से आरोपी रविंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लिया. अब तक की जांच में पुलिस को भारत के 21 बैंक खातों और 8 डिजिटल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं.

निवेश के लिए खोली गई वेबसाइट भी बंद हो गई थी. काफी प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हो पा रहा था. इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला. इस पर उन्होंने कानपुर कोतवाली में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया. क्राइम ब्रांच, पुलिस और कोतवाली थाने की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई.

कानपुर के रहने वाले पीड़ित अब्दुल करीम के बेटे तलहा ने पुलिस को बताया कि, वह दुबई में काम करता है. साल 2021 में एक कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उन्हें 36 से 46 महीने में रकम दोगनी करने का झांसा दिया. कंपनी के मालिक रविंद्र नाथ सोनी ने उन्हें दुबई में निवेश का लालच दिया. रविंद्र नाथ के झांसे में आकर उन्होंने 42.29 लाख रुपए निवेश कर दिए. इसके बाद रिटर्न के बारे में जानकारी के लिए जब उन्होंने फोन मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था.

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि सोनी मालवीय नगर दिल्ली का रहने वाला है और दुबई में ब्लू चिप सहित करीब 20 कंपनियां खोलने के मामले में जांच के दायरे में है. सोनी ने इन कंपनियों के जरिए लोगों से निवेश करवाया और करोड़ों रुपए की रकम इकट्ठा की. दुबई में जांच शुरू होने के बाद सोनी वहां से ओमान के रास्ते दिल्ली आया.

कानपुर: निवेश के नाम पर 8 देश के लोगों से 970 करोड़ रुपए ठगने का आरोपी दिल्ली के इंटरनेशनल ठग रविंद्रनाथ सोनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस रोज नए खुलासे कर रही है. सोनी को कानपुर पुलिस ने 2 दिसंबर को देहरादून से गिरफ्तार किया था.

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि शिकायतकर्ताओं की सूची भारत तक सीमित नहीं है. अब तक 700 से अधिक लोग सामने आए हैं, जिनमें भारत, मलेशिया, फ्रांस, कनाडा और दुबई के लोग शामिल हैं. इन लोगों ने सोनी की कंपनी में निवेश किया.

पुलिस को यह भी जानकारी हुई है कि जापान की कई कंपनियों के द्वारा भी निवेश किया गया है. क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपी के अलावा उसके परिजनों के भी दस्तावेजों को खंगाल रही है. आरोपी को देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा. फिलहाल आरोपी ने पैसे क्रिप्टो में निवेश कराए हैं, जिसे लेकर भी हमारी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम काम कर रही है.

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि वहां दुबई में शातिर रविंद्र नाथ अपने ऑफिस के सोफे के अंदर डॉलर को पैक कर रहा था. क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर भी कांटेक्ट कर इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

अभी तक की जांच में हमें जो जानकारी मिली है उससे यह पता चला है कि इसके जो दुबई में ऑफिस है वह बंद कर दिए गए हैं. आरोपी के खिलाफ अभी तक जहां तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं वही हमारे पास कई मेल भी आई हैं. हमें जिन लोगों की मेल प्राप्त हुई है हमने उन्हें बुलाया है कई लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने शातिर आरोपी को प्रमोट करने का काम किया है. उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है.

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि, कई सेलिब्रिटी को भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है ताकि वह भी अपना पक्ष रखें. जल्द ही सारी चीज साफ हो जाएगी कि कौन-कौन लोग आरोपी के साथ जुड़े हुए हैं. अभी हमें 20 कंपनी के बारे में पता लग चुका है.

इसमें 16 कंपनियां एक्टिव हैं जबकि 4 इनएक्टिव हो गई हैं. एक कंपनी यूएस में है, जिसकी डायरेक्टर गुरपमीत हैं. उनका अकाउंट अभी भी चालू है और उसमें ट्रांजैक्शन भी हो रहा है. यह टेक्निकल जांच है जिसके लिए हमारी जो साइबर एक्सपर्ट है एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा उनके अधीन छह सदस्य टीम बनाई गई है जो की सभी पक्षों की गहनता से जांच कर रही है हमारी क्राइम ब्रांच की टीम जल्द ही हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे.

