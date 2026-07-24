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दिल्ली में अंतरराज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की कई कारें बरामद

नई दिल्‍ली: दिल्ली पुलिस की दक्षिण-पश्चिम जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने एक बड़े अंतरराज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोर और चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाले तीन रिसीवरों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार चोरी की कारें, फर्जी नंबर प्लेटें, डुप्लीकेट चाबी बनाने में इस्तेमाल होने वाली रिमोट की, OBD स्कैनर और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं.

दक्षिण-पश्चिम जिले में लगातार बढ़ रही कार चोरी की घटनाओं को देखते हुए AATS की विशेष टीम का गठन किया गया. इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व और ACP ऑपरेशन संगमित्रा की निगरानी में टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी इनपुट और स्थानीय मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की.जांच के दौरान पालम विलेज में दर्ज कार चोरी के एक मामले में काशिफ नाम के आरोपी की पहचान हुई. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीन वाहन चोर रिजवान, तालिब और सिकंदर के साथ चोरी की गाड़ियों का रिसीवर काशिफ को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की अन्य गाड़ियों और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक और चोरी की कार बरामद की और मुंबई के बांद्रा से चोरी की गाड़ियों के रिसीवर कुनाल जायसवाल को गिरफ्तार किया. इसके बाद 20 जुलाई को शाहीन बाग निवासी इरफान अहमद को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, इरफान चोरी की कारों को खरीदकर उन्हें काटता था और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचकर अवैध मुनाफा कमाता था. उसकी निशानदेही पर एक चोरी की कार कटे हुए हालत में बरामद की गई.