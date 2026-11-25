दिल्ली में इंस्पेक्टर को महिला संग डांस करना पड़ा भारी, किया गया लाइन हाजिर
लाजपत नगर थाने में एटीओ के आपत्तिजनक डांस वीडियो के बाद डीसीपी साउथ ईस्ट विनीत कुमार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं
Published : November 25, 2026 at 1:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी संभालने वाले एक इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर थाने में एटीओ (एडिशनल थाना ऑफिसर) के पद पर तैनात इंस्पेक्टर अमित प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया गया है. डांस वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी साउथ ईस्ट विनीत कुमार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं.
महिला संग डांस करते दिखे इंस्पेक्टर अमित प्रकाश
दरअसल, एक वीडियो में इंस्पेक्टर अमित प्रकाश एक महिला के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की. जानकारी के मुताबिक, इंस्पेक्टर अमित प्रकाश लाजपत नगर थाने में एटीओ के पद पर तैनात थे. वीडियो सामने आने बाद डीसीपी साउथ ईस्ट विनीत कुमार के निर्देश पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
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डीसीपी विनीत कुमार के मुताबिक, मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसकी जांच कराई जाएगी. जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो किन परिस्थितियों में बनाया गया था और क्या इसमें पुलिसकर्मी की ओर से किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बारात लौटाने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड
बता दें कि हाल ही में दहेज के लालच में शादी की खुशियों को मातम में बदलने के गंभीर आरोपों से घिरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप को सस्पेंड कर दिया गया है. डीसीपी (PCR) सत्यवान गौतम ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुशासनहीनता और दहेज मांगने के गंभीर आरोपों के चलते यह सख्त कदम उठाया गया है.
कुलदीप दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं. हाल ही में उसकी शादी हरियाणा में तय हुई थी. आरोप है कि शादी समारोह के दौरान जब वधू पक्ष की ओर से दहेज में ब्रेजा कार की मांग पूरी नहीं की गई, तो कुलदीप और उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. बात इतनी बढ़ गई कि कुलदीप बिना शादी किए ही अपनी बरात लेकर वापस लौट गया. इस घटना के बाद दुल्हन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इसकी जमकर आलोचना हुई.
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