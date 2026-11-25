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दिल्ली में इंस्पेक्टर को महिला संग डांस करना पड़ा भारी, किया गया लाइन हाजिर

लाजपत नगर थाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी संभालने वाले एक इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर थाने में एटीओ (एडिशनल थाना ऑफिसर) के पद पर तैनात इंस्पेक्टर अमित प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया गया है. डांस वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी साउथ ईस्ट विनीत कुमार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं.

महिला संग डांस करते दिखे इंस्पेक्टर अमित प्रकाश