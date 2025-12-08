Indigo Crisis: यात्रियों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने इन शहरों के लिए चलाई 41 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए ट्रेनों में कोचों की संख्या भी बढ़ाई हैं. इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.
Published : December 8, 2025 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद दिल्ली व अन्य राज्यों के हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं. लगातार बढ़ती भीड़ व यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जरूरी कदम उठाया है और अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए 41 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
इन रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें
उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे व पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने मिलकर दर्जनों इनवर्ड और आउटवर्ड स्पेशल ट्रेनों को संचालन के लिए उतारा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अब तक कुल 26 आउटवर्ड व 52 इनवर्ड स्पेशल ट्रिप्स चलाई जा चुकी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिली है.
- दिल्ली से बनारस
- हावड़ा
- अहमदाबाद
- मुंबई
- पुणे
- लखनऊ
- जबलपुर
- तिरुवनंतपुरम
- पुरी
- दुर्ग
- गुवाहाटी
बेंगलुरु सहित कई प्रमुख रूटों पर विशेष ट्रेनें चल रही हैं.
यात्रियों को बड़ी राहत
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं. कई स्टेशनों पर हेल्प डेस्क, पार्सल एरिया में बैठने की व्यवस्था और प्लेटफॉर्म पर जल सेवा को बढ़ाया गया है. दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशन—नई दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, हजरत निजामुद्दीन व ओल्ड दिल्ली पर अतिरिक्त सुरक्षा व स्टाफ तैनात किया गया है.
फ्लाइट्स रद्द होने से बढ़ें यात्री
इंडिगो एयरलाइन की तकनीकी समस्या के कारण सैकड़ों उड़ानें अब तक प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्री दिल्ली व अन्य एयरपोर्ट्स पर फंस गए. बड़ी संख्या में यात्रियों ने दिल्ली से पटना, बनारस, गोरखपुर, कोलकाता व मुंबई की ओर जाने के लिए ट्रेन का विकल्प चुना, जिसके चलते रेलवे पर अचानक भारी दबाव बढ़ा. रेलवे की त्वरित कार्रवाई व 41 विशेष ट्रेन सेवाओं ने यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. आवश्यकता पड़ने पर और भी ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं.
