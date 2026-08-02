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AI और 3D डिजाइनिंग से सजेगी दिल्ली की लवकुश रामलीला, जेन Z को आकर्षित करेगा आधुनिक कलेवर, जानिए कौन होंगे मुख्य कलाकार

साउथ के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर सजेगा लवकुश रामलीला का 150 फीट ऊंचा 4-मंजिला हाई-टेक मंच.

जानिए, लवकुश रामलीला के कौन होंगे मुख्य कलाकार
जानिए, लवकुश रामलीला के कौन होंगे मुख्य कलाकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 6:25 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की प्रतिष्ठित लव कुश रामलीला कमेटी इस बार तकनीक और भव्यता का एक अनोखा संगम पेश करने जा रही है. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने एलान किया कि इस साल रामलीला का मंचन बेहद हाई-टेक और आधुनिक अंदाज में किया जाएगा. आज के 'एआई (AI) और डिजिटल युग' को ध्यान में रखते हुए, इस बार लीला में ग्राफिक्स, 3D डिजाइनिंग और अत्याधुनिक साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल होगा.

इसके साथ ही, दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर की थीम पर 150 फीट लंबा चार मंजिला मंच तैयार किया जाएगा, जो विशेष लाइटों और सजावट के साथ दर्शकों, खासकर युवा पीढ़ी (Gen Z) के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा. अर्जुन कुमार ने रामलीला मंचन के बारे में बताया कि 'हमारा मकसद आज की जेन Z पीढ़ी के अंदर संस्कारों को आगे बढ़ाना है. इस बार रामलीला में आधुनिकता की कड़ी में थ्री डी इफेक्ट के जरिए धनुष बाड़ चलते दिखाई देंगे. जिससे खासकर बच्चों को रामलीला देखने में रुचि बढ़ेगी और वे अच्छे संस्कार की तरफ अग्रसर हो सकेंगे.

लवकुश रामलीला: आधुनिक तकनीक से युवा पीढ़ी को जोड़ने की तैयारी (ETV Bharat)

वहीं, इस बार मुख्य बात यह है कि इस बार दोबारा गीतों को लिखवाया गया है और नए लोगों को नए कलाकारों को जोड़ करके उनके गीतों को गाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस बार विशेष रूप से राम-रावण के युद्ध में तलवार और तीर से चिंगारियां निकलती नजर आएंगी, रावण को 10 सरों के साथ दर्शाया जाएगा. जो पूरी तरीके से AI और ग्राफिक्स के द्वारा जनरेट की जाएंगीं.

अर्जुन आगे बताते हैं कि इस वर्ष रामलीला के मंचन में प्रभु श्री राम के किरदार में मशहूर कलाकार दिवेश शर्मा नज़र आयेंगे. देवेश शर्मा एक भारतीय मॉडल और टेलीविजन अभिनेता हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में की और हिंदी टीवी धारावाहिकों में कुछ छोटी भूमिकाएँ निभाईं. इसके बाद, उन्हें विभिन्न हिंदी टीवी धारावाहिकों में अच्छी भूमिकाएँ मिलने लगीं, जैसे 'चंद्रगुप्त मौर्य' (2018) जिसमें उन्होंने मार्तंड की भूमिका निभाई और 'वाणी रानी' (2018) जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई. उन्होंने हिंदी पौराणिक टीवी सीरियल 'राधाकृष्ण' (2018) में उल्मुका की भूमिका निभाकर अपार लोकप्रियता हासिल की. यह सीरियल स्टार भारत पर प्रसारित हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेता सुमेध मुदगलकर और मल्लिका सिंह ने अभिनय किया था.

दिवेश कैसे बने लवकुश रामलीला के 'प्रभु श्री राम'? जानिए (ETV Bharat)

वहीं, दिवेश बताते हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनको लवकुश रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे देश की सबसे प्रतिष्ठित लवकुश रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का अवसर मिला है. यह सच में मेरे माता-पिता और स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है." वहीं, मां सीता के किरदार कावेरी प्रियम नजर आएंगी. प्रियम ने नागिन 2 में बी के किरदार से डेब्यू किया था. इसके बाद वह परदेस में, मेरा दिल और सावधान इंडिया में नजर आईं. उन्होंने 2018 में तिश्नागी से अपनी फिल्म की शुरुआत की.

जबकि, प्रभु श्रीराम के भक्त हनुमान के रूप में इस बार आर्टिस्ट पंकज कमाद नजर आयेंगे. अर्जुन बताते हैं कि लव कुश रामलीला कमेटी का प्रयास है कि जेन Z के अंदर भी रामलीला की अच्छे गुणों को डालने का प्रयास किया जाए और घर-घर तक रामलीला के मुख्य भाव को पहुंचने का प्रयास किया जाए. इस बार रामलीला के मंचन में पहली बार एक अलग चीज देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एक हैंडिकैप्ड महिला व्हीलचेयर पर बैठकर लव कुश रामलीला में किरदार निभाएगी. लव कुश रामलीला के सीनियर प्रेसिडेंट किशन जैन बतातें है कि इस बार रामलीला के आयोजन में दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है. इस बार सरकार द्वारा कमेटी की सभी मांगों को मान लिया गया है.

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