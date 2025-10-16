AI का इस्तेमाल कर ताज लेक पैलेस उदयपुर के अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 36 घंटे के भीतर वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है.
Published : October 16, 2025 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात यूजर की ओर से एआई का उपयोग कर ताज लेक पैलेस उदयपुर के अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस वीडियो को 36 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया.
याचिका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाई इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर किया गया था. याचिका में कहा गया था कि ट्रैलेलागियो नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से एआई तकनीक का उपयोग कर एक वीडियो अपलोड कर झूठा दावा किया गया है कि होटल के कर्मचारियों ने 2018 में धनी मेहमानों को जहर दिया था.
याचिका में कहा गया था कि वीडियो में किए गए दावे झूठे, काल्पनिक और अपमानजनक थे. याचिका में कहा गया था कि एआई तकनीक के इस्तेमाल के अपलोड किया गया ये वीडियो वायरल हो गया और इसे इंस्टाग्राम पर बीस हजार बार से ज्यादा बार देखा गया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वीडियो झूठा है और इसे हटाया जाना चाहिए. इससे याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और उसे अपूरणीय क्षति होगी.
कोर्ट ने वीडियो अपलोड करने वाले को वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित, प्रकाशित या वितरित करने पर भी रोक लगा दिया जो ताज को बदनाम करती हो या सोशल मीडिया या उसके ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करती हो. कोर्ट ने इंस्टाग्राम के मालिक मेटा (META) को अकाउंट धारक की जानकारी देने का निर्देश दिया ताकि उसे समन तामील किया जा सके.
ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
ये भी पढ़ें- करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत को बताया फर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- पिता अपने लिए SHE और HER का इस्तेमाल क्यों करते