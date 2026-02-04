ETV Bharat / state

तिब्बती मूल की महिला को जन्म से भारतीय होने के आधार पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तिब्बती मूल की महिला को जन्म से भारतीय घोषित करते हुए उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है.

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता नागरिकता कानून की धारा 3(1)(ए) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक हैं इसलिए उसे भारतीय पासपोर्ट जारी किया जाए.

याचिकाकर्ता यांगचेन ड्राकमारग्यापोन का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 1966 में जन्म हुआ था. याचिकाकर्ता तिब्बती शरणार्थी वंश की हैं और 1997 में अपने पति से मिलने स्विटजरलैंड गई थीं. वहां उन्हें और उनके परिवार को फॉरेनर्स पासपोर्ट जारी किए गए जिनकी वैधता 2014 में समाप्त हो गई थी.

बाद में स्विस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण से इनकार करते हुए उन्हें भारतीय प्राधिकारों से पासपोर्ट हासिल करने को कहा, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ था.