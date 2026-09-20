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दिल्ली: तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, तीन की मौत, तीन घायल

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है तो वहीं तीन लोग घायल है. इस घटना में मृतक की पहचान 23 वर्षीय उमेश, 35 वर्षीय प्रवीण और 34 वर्षीय एचआर मैनेजर सूरज के रूप में हुई है. मृतक उमेश और प्रवीण संगम विहार के रहने वाले हैं. वही इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरिता विहार थाना के रोड नंबर 13 मथुरा रोड के समीप नोएडा के तरफ से आ रहा एक डंपर एक कड़ी क्रेन और खरीद ऑटो रिक्शा से टकरा गया. जिसमें ऑटो रिक्शा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के वर्कर सवार थे. जो उसे समय सीसीटीवी लगाने का कार्य कर रहे थे. तभी यह हादसा हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हुई है तो वही तीन अन्य घायल है.

वही इस घटना के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. वहीं मृतक एचआर मैनेजर की पूरी जानकारी कंपनी से ली जा रही है. ताकि उनके परिवार को सूचना दिया जा सके.