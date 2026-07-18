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दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को भी न्यायिक कार्य जारी रखने का आदेश वापस लिया, DHCBA ने जताया था विरोध

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महीने के पहले और शनिवार को न्यायिक कार्य जारी रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया है. ये आदेश आज से लागू हो गया है. पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्य जारी रखने के हाईकोर्ट के पहले के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) विरोध कर रही थी.

दरअसल, 15 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट न्यायिक कार्य करेगी. इसके पहले हाईकोर्ट में कुछ अपवादों को छोड़कर शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं होते थे यानि कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को जारी नोटिस में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था.

नोटिस में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से कहा गया था कि 4 अप्रैल से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा. बार एसोसिएशन ने कहा था कि हाईकोर्ट के प्रशासन को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन देकर अनुरोध किया गया कि शनिवार को न्यायिक कार्य अनिवार्य रुप से करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए. लेकिन इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने कोई फैसले पर कोई पुनर्विचार नहीं किया.