दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को भी न्यायिक कार्य जारी रखने का आदेश वापस लिया, DHCBA ने जताया था विरोध
वकीलों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कोर्ट खोलने का फैसला लिया वापस.
Published : July 18, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महीने के पहले और शनिवार को न्यायिक कार्य जारी रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया है. ये आदेश आज से लागू हो गया है. पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्य जारी रखने के हाईकोर्ट के पहले के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) विरोध कर रही थी.
दरअसल, 15 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट न्यायिक कार्य करेगी. इसके पहले हाईकोर्ट में कुछ अपवादों को छोड़कर शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं होते थे यानि कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को जारी नोटिस में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था.
नोटिस में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से कहा गया था कि 4 अप्रैल से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा. बार एसोसिएशन ने कहा था कि हाईकोर्ट के प्रशासन को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन देकर अनुरोध किया गया कि शनिवार को न्यायिक कार्य अनिवार्य रुप से करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए. लेकिन इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने कोई फैसले पर कोई पुनर्विचार नहीं किया.
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान के बाद हाईकोर्ट में किसी भी शनिवार को हाईकोर्ट प्रभावी न्यायिक कार्य नहीं हुआ. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बाद शनिवार को कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ और मामले में केवल तारीख ही दी गई. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि कार्यकारिणी को वकीलों की ओर से ये शिकायतें मिल रही थीं कि शनिवार को कोर्ट के चलते रहने से कई व्यावहारिक परेशानियां उत्पन्न हो रही थीं
इससे वकीलों का प्रोफेशनल शेड्यूल बिगड़ गया. वकील विभिन्न ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बार के कोर्ट का काम नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा, वकीलों को केस की तैयारी के लिए समय और मुवक्किल के साथ मीटिंग करने में भी दिक्कतें आ रही हैं. कुल मिलाकर वकीलों को अपने प्रोफेशनल दक्षता में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.
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