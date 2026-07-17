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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर कैमरे से लगातार नजर रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी के खिलाफ दायर याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई.

प्रदर्शनकारियों पर कैमरे से नजर रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई
प्रदर्शनकारियों पर कैमरे से नजर रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष की जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. आज आइशी घोष की ओर से वरिष्ठ वकील नंदिता राव ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 20 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

कैमरे से लगातार नजर रखना कोई कानूनी अधिकार नहीं

वकील सुभाष चंद्रन और अनिरुद्ध केपी के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर स्थायी सर्विलांस कैमरे से लगातार नजर रख रही है. यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के रात में सोने के दौरान भी कैमरे से नजर रखी जा रही है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कैमरे से लगातार नजर रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को दे रही धमकी

याचिका में कहा गया है कि आइशी घोष 20 जून से लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं. याचिका के दिल्ली पुलिस अपने कैमरे से प्रदर्शनकारियों के खाने और आराम करने के समय का भी वीडियो फिल्माया जा रहा है. दिल्ली पुलिस कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों को यहां तक धमकी दे रहे हैं कि उनका फोटो और वीडियो उनके अभिभावकों और उन संस्थानों को भेज देंगे जहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं. इसकी वजह से कई लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने से कतरा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस कानूनी प्रावधान को लेकर नहीं दे रही जवाब

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के वीडियो उस हालत में भी बनाए जब भारी बारिश के दौरान वे भींगी हुई थीं और जंतर-मंतर पर छिपने की कोई जगह नहीं थी. ऐसा करना शारीरिक निजता और गरिमा का घोर उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से बार-बार ये पूछा गया कि लगातार नजर रखने का अधिकार किसने दिया या किस कानूनी प्रावधान से वे ऐसा कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया.

याचिका में निजता के अधिकार पर जस्टिस केएस पुट्टास्वामी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर दिल्ली पुलिस संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रही है.

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