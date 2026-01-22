IndiGo फ्लाइट कैंसलेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, रिफंड और मुआवजे पर हलफनामा तलब
दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने के मामले में इंडिगो से रिफंड और मुआवजे पर हलफनामा तलब किया.
Published : January 22, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स के रद्द होने के मामले पर सुनवाई करते हुए इंडिगो को यात्रियों को रिफंड और मुआवजे देने के मामले पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया.
दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान इंडिगो की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि रिफंड और मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक अलग से वेबसाइट शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि जो उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुईं, उनके यात्रियों को दस हजार रुपए का वाउचर और ऑफर किया जा रहा है. उस वाउचर की वैधता 12 महीने की होगी.
सुनवाई के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि महानिदेशालय ने इस घटना के बाद ठोस कदम उठाया है. महानिदेशालय ने इंडिगो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हटाने को कहा गया. इसके अलावा, महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि 10 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने इंडिगो से जुड़े संकट मामले में संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडिगो पर सवाल उठाते हुए कहा था कि फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का पालन सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो द्वारा उठाए जाने वाले उपायों में से एक पर्याप्त संख्या में पायलटों की नियुक्ति होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो ने समय रहते आवश्यक संख्या में पायलटों की नियुक्ति नहीं किया, जिससे फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप इतने असहाय हैं कि एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए गए, जिसमें लाखों यात्री एयरपोर्ट पर बिना सहायता के फंसे रहे। याचिका अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा ने दायर किया है.
