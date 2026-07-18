ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक और जज को किया निलंबित, इस बार साकेत कोर्ट की जज पर गिरी गाज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक और जज को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट की जज वीणा रानी को निलंबित करने का आदेश दिया है. इसके पहले हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के जज विनय सिंघल को निलंबित किया था.

जज वीणा रानी को साकेत कोर्ट ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के आफिस से अटैच कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने वीणा रानी को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के दिल्ली के बाहर जाने पर रोक लगा दिया है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था.

विनय सिंघल का मुख्यालय दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज अनुशासन और अपील नियम, 1969 के नियम 3 (1)(A) और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स के नियम 27 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों जजों को निलंबित करने का आदेश दिया. इस नियम के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच या कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसे निलंबित कर सके.