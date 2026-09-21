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दिल्ली हाईकोर्ट में सात नये जजों ने शपथ ली

दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नियुक्त सात जजों ने आज शपथ ली. इसके साथ ही हाईकोर्ट के जजों की कुल संख्या 50 हो गई है.

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दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 11:40 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नियुक्त सात जजों ने आज शपथ ली. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इन जजों को शपथ दिलाई. इन नये सात जजों के साथ हाईकोर्ट के जजों की कुल संख्या 50 हो गई है.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जिन्हें जज के रूप में शपथ दिलाई उनमें निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं. हाईकोर्ट में जजों की 50 की संख्या इसी महीने तक बरकरार रहेगी. उसके बाद इस साल के अंत तक चार जज रिटायर होंगे. दिल्ली हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब जजों की संख्या 50 हुई हो.

बता दें कि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 की गई थी. 2022 में हाईकोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 47 थी.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में इन जजों की नियुक्ति का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में आठ जजों की नियुक्ति का अनुशंसा की थी. राष्ट्रपति ने इन आठ में से एक की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया था.

राष्ट्रपति ने गुरविंदर पाल सिंह को छोड़कर सभी को हाईकोर्ट के जज के रुप में नियुक्त करने का आदेश दिया था. निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को हाईकोर्ट में स्थायी जज नियुक्त किया गया है जबकि संजय शर्मा, भरत पराशर , अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज एडिशनल जज नियुक्त किए गए हैं.

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