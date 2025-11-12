ETV Bharat / state

देश के खिलाफ युद्ध का प्रावधान खत्म करने की मांग खारिज, जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रावधान को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रावधान को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अपनी याचिका में पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र किया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आगाह किया कि वो एक ही मसले पर लगातार याचिका दायर कर रहे हैं. उनकी पहले की याचिका भी हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कुछ मामलों में याचिकाकर्ता को अपनी भाषा में समझाने के लिए उपलब्ध कराया गया था. एक मामले में तो एक वरिष्ठ वकील उपलब्ध कराया गया था.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने याचिका में जो मांग रखी है उसके लिए कोर्ट उचित फोरम नहीं है. आप एक कानूनी मसले पर दलीलें रख रहे हैं. हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बात कहीं और रखिए. याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 से लेकर 158 तक के प्रावधान को चुनौती दी गई थी. ये प्रावधान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ा हुआ है.

याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट को ये अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन वाले प्रावधानों के खिलाफ सुनवाई करे. तब कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ दूसरी दलीलें होती हैं. आपने जो दलीलें दी हैं वे नहीं होती हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता हमेशा ऐसी ही याचिकाएं दायर करता रहता है और उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

DELHI HIGH COURT
WAR AGAINST INDIA
देश के खिलाफ युद्ध
सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रावधान
WAGING WAR AGAINST COUNTRY

