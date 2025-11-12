ETV Bharat / state

देश के खिलाफ युद्ध का प्रावधान खत्म करने की मांग खारिज, जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रावधान को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अपनी याचिका में पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र किया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आगाह किया कि वो एक ही मसले पर लगातार याचिका दायर कर रहे हैं. उनकी पहले की याचिका भी हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कुछ मामलों में याचिकाकर्ता को अपनी भाषा में समझाने के लिए उपलब्ध कराया गया था. एक मामले में तो एक वरिष्ठ वकील उपलब्ध कराया गया था.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने याचिका में जो मांग रखी है उसके लिए कोर्ट उचित फोरम नहीं है. आप एक कानूनी मसले पर दलीलें रख रहे हैं. हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बात कहीं और रखिए. याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 से लेकर 158 तक के प्रावधान को चुनौती दी गई थी. ये प्रावधान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ा हुआ है.