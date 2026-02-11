ETV Bharat / state

नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, तीन हफ्ते की फरलो की मांग खारिज

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की तीन हफ्ते की फरलो याचिका खारिज हो गई. कोर्ट ने गवाहों-पीड़ित परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

(ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 4:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा काट रहे विकास यादव को तीन हफ्ते के लिए फरलो पर रिहा करने की याचिका खारिज कर दिया है.

जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि विकास यादव को फरलो पर रिहा नहीं करने के जेल महानिदेशक के आदेश में कोई दखल की जरुरत नहीं है. कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गवाहों की सुरक्षा का जिक्र
सुनवाई के दौरान नीतीश कटारा के परिवार की ओर से पेश वकील संचार आनंद ने विकास यादव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर विकास यादव को फरलो पर रिहा किया जाता है तो गवाहों की सुरक्षा प्रभावित होगी.

संचार आनंद की इस दलील का विरोध करते हुए विकास यादव की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा था कि गवाह की बीस बीस सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं.

जेल प्रसासन ने नामंजूर की थी फरलो की याचिका
विकास यादव ने तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक से फरलो पर तीन हफ्ते के लिए रिहा करने की मांग की थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था. जेल प्रशासन ने विकास यादव के खिलाफ अपराध की गंभीरता, पीड़ित के परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर किए जा रहे विरोध को देखते हुए अर्जी खारिज कर दिया था.

विकास यादव ने जेल के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
विकास यादव ने जेल महानिरीक्षक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में विकास यादव ने कहा था कि 25 साल की सजा में उसने 23 साल से ज्यादा हिरासत में गुजार दिए हैं. विकास यादव ने कहा था कि वो अपनी मां की देखभाल और शादी के लिए चार महीने के अंतरिम जमानत पर था लेकिन उसने जमानत की किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था.

बता दें कि 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की सजा घटाकर 25 साल कर दी थी. विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है. 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. नीतीश कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था. यह प्रेम संबंध यादव परिवार को मंजूर नहीं था.

