नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, तीन हफ्ते की फरलो की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा काट रहे विकास यादव को तीन हफ्ते के लिए फरलो पर रिहा करने की याचिका खारिज कर दिया है.

जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि विकास यादव को फरलो पर रिहा नहीं करने के जेल महानिदेशक के आदेश में कोई दखल की जरुरत नहीं है. कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गवाहों की सुरक्षा का जिक्र

सुनवाई के दौरान नीतीश कटारा के परिवार की ओर से पेश वकील संचार आनंद ने विकास यादव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर विकास यादव को फरलो पर रिहा किया जाता है तो गवाहों की सुरक्षा प्रभावित होगी.

संचार आनंद की इस दलील का विरोध करते हुए विकास यादव की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा था कि गवाह की बीस बीस सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं.

जेल प्रसासन ने नामंजूर की थी फरलो की याचिका

विकास यादव ने तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक से फरलो पर तीन हफ्ते के लिए रिहा करने की मांग की थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था. जेल प्रशासन ने विकास यादव के खिलाफ अपराध की गंभीरता, पीड़ित के परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर किए जा रहे विरोध को देखते हुए अर्जी खारिज कर दिया था.