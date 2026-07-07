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दिल्ली दंगों के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कही ये बात

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि तहर खान की भूमिका प्रथम दृष्टया सिद्ध होती दिख रही है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 2:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान लोगों की मौत में अतहर खान की भूमिका प्रथम दृष्टया सिद्ध होती दिख रही है. आरोपी के भागने की भी आशंका है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती.

इससे पहले कोर्ट ने 26 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान अतहर खान की ओर से पेश वकील अर्जुन दीवान ने कहा था कि इस मामले के संरक्षित गवाह ने तीन दिन के अंदर अपना बयान बदल दिया. संरक्षित गवाह ने चांदबाग में याज के बेसमेंट में बिरयानी डिलीवर की थी. उसने अपने बयान में कहा था कि काफी लोग दंगों और हत्या की योजना बना रहे थे और अतहर खान भी वहां मौजूद था. दीवान ने कहा था कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अतहर खान ने दंगे की साजिश रचने में कोई सक्रिय भागीदारी निभाई. अतहर खान उमर खालिद से नहीं मिला था और उसके यहां से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुए थे. दीवान ने कहा था कि गुलफिशा फातिमा की भूमिका अतहर खान से भी गंभीर थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी.

वहीं जमानत याचिका में अतहर खान ने कहा कि उसके खिलाफ जो आरोप हैं उन्हीं आरोपों वाले दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में कहा गया कि अतहर खान को भी दूसरे आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत दी जाए. बता दें कि, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी.

इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं. बता दें कि, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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DELHI RIOTS 2020
अतहर खान की जमानत याचिका खारिज
ATHAR KHAN BAIL PLEA REJECTED

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