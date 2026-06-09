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क्रिप्टो करंसी फ्रॉड मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के जरिये एक करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के साइबर अपराध के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी गौरव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला साइबर फर्जीवाड़े का लगता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरुरी है.

शिकायत के मुताबिक, आरोपी अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिये शिकायतकर्ता से 2024 में मिला था. आरोपी ने शिकायतकर्ता से एक करोड़ का डिजिटल करंसी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. शुरुआत में तो शिकायतकर्ता ने इस आग्रह को ठुकरा दिया था, लेकिन जब आरोपी ने शिकायतकर्ता से बार-बार इसके लिए आग्रह किया और आकर्षक निवेश अवसरों का भरोसा दिया तो शिकायतकर्ता ने आरोपी के वॉलेट में एक करोड़ रुपये के बराबर अमेरिकी डॉलर क्रिप्टो करंसी ट्रांसफर कर दिए.क्रिप्टो करंसी ट्रांसफर होने के बाद आरोपी ने अपने एक सहयोगी को वो वैसे क्रिप्टो करंटी ट्रांसफर कर दिए. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2025 में एफआईआर दर्ज किया था. एफआईआर में फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए. सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है. उसने केवल अपने सहयोगी और शिकायतकर्ता के बीच की भूमिका निभाई और उसने जांच में सहयोग भी किया है.