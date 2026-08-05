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शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक कोर्स संचालित करने की मांग पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक कोर्स शुरू करने के लिए कोई नीति बनाने का दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई करने से इनकार किया. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कोर्टकोई आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत मामला है. नीतिगत मामलों में कोर्ट सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती है.

कहा गया कि कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस संबंध में रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति में पहले से ऐसे कई प्रावधान शामिल हैं, जिसके तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सीधे सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें.

कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार कर याचिकाकर्ता को उचित जवाब दे. याचिका सुनील कुमार शर्मा ने दायर की थी. बता दें कि, पूरे देश में कई स्कूल कॉलेजों में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई की जाती है. आईटीआई जैसी कुछ शिक्षण संस्थाएं तो केवल वोकेशनल शिक्षा की देते हैं.

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