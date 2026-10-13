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DDA पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए डीडीए पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से पार्क की हरियाली बनाए रखना जरूरी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी की अपील खारिज कर दी.