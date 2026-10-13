DDA पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
कमेटी ने कहा कि वह जमीन को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के लिए आश्वासन देने को तैयार है. क्या है पूरा मामला, पढ़ें..
Published : October 13, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए डीडीए पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से पार्क की हरियाली बनाए रखना जरूरी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी की अपील खारिज कर दी.
रामलीला कमेटी ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें नारायणा स्थित चिंटू पार्क में वार्षिक रामलीला आयोजित किए जाने की अनुमति देने की मांग को दरकिनार करते हुए पार्क की भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था. रामलीला कमेटी ने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए दलील दी कि वह पिछले 53 साल से इसी परिसर में रामलीला का आयोजन करती रही है. कमेटी ने कहा कि वह जमीन को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के लिए आश्वासन देने को तैयार है और हरे भरे पौधों की भरपाई करना भी सुनिश्चित करेगी.
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डीडीए ने रामलीला कमेटी की इस मांग का विरोध किया और कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बाद पार्क के सुधार पर काफी धन खर्च हुआ है. दोबारा इस तरह के आयोजन से फिर हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है. डीडीए ने कहा कि कमेटी को किसी खास उद्देश्य के लिए इस जमीन का स्थाई रूप से उपयोग करने का पूर्ण अधिकार नहीं है. सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने वहां की तस्वीरों को भी देखा. कोर्ट ने कहा कि इस काम पर पहले ही काफी सरकारी धन खर्च किया जा चुका है. डिवीजन बेंच को सिंगल बेंच के फैसले को बदलने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला, इसलिए कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया.
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