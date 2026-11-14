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दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरित क्षेत्र (ग्रीन एरिया) के संरक्षण का हवाला देते हुए नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने साफ किया कि केवल इस आधार पर कि वहां कई वर्षों से धार्मिक आयोजन होता आ रहा है, किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र के उपयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट ने 15 नवंबर की शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य और 16 नवंबर को सूर्योदय के समय दिए जाने वाले अर्घ्य के आयोजन के लिए पार्क के लगभग एक हजार वर्ग मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र के उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ललित आनंद ने कहा कि इस स्थान पर पिछले 23 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है.