दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
Published : November 14, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरित क्षेत्र (ग्रीन एरिया) के संरक्षण का हवाला देते हुए नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने साफ किया कि केवल इस आधार पर कि वहां कई वर्षों से धार्मिक आयोजन होता आ रहा है, किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र के उपयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता.
कोर्ट ने 15 नवंबर की शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य और 16 नवंबर को सूर्योदय के समय दिए जाने वाले अर्घ्य के आयोजन के लिए पार्क के लगभग एक हजार वर्ग मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र के उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ललित आनंद ने कहा कि इस स्थान पर पिछले 23 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है.
याचिकाकर्ता ने छठ पूजा के बाद पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आश्वासन भी दिया. सुनवाई के दौरान डीडीए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस पार्क को पेड़ों और फूलों के साथ एक हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, और आयोजन की अनुमति देने से इसके रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
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कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा, कम जगह या कम समय की मांग हरित क्षेत्र के उपयोग का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि वर्तमान में यह पार्क आम जनता के लाभ के लिए एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाया रखा गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई प्रशासनिक फैसले को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी प्रशासनिक निर्णय या अधिसूचना न्यायालय के पूर्व आदेशों को रद्द या कमजोर नहीं कर सकती.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के आयोजन के लिए मुनक नहर पर पहले ही एक स्थान चिह्नित किया है और वहां आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब पूजा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है, तो हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित चिंटू पार्क के उपयोग की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है.
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