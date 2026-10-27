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एसीपी विवेक भगत की ओर से महिला पत्रकार के खिलाफ एससी एसटी मामले में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की ओर से महिला पत्रकार के खिलाफ एससी एसटी मामले में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि कोर्ट इस चरण में अंतरिम मांग को न तो खारिज कर रहा है और न ही इस पर कोई आदेश पारित कर रहा है. कोर्ट ने महिला पत्रकार की याचिका पर एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान महिला पत्रकार की ओर से पेश वकील तनवीर मीर ने कहा कि यह एफआईआर महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बदले की कार्रवाई के रूप में दर्ज कराई गई है. मीर ने कहा कि महिला पत्रकार की शिकायत पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई.