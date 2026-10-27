एसीपी विवेक भगत की ओर से महिला पत्रकार के खिलाफ एससी एसटी मामले में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार
15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फिलहाल महिला पत्रकार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए.
Published : October 27, 2026 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की ओर से महिला पत्रकार के खिलाफ एससी एसटी मामले में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि कोर्ट इस चरण में अंतरिम मांग को न तो खारिज कर रहा है और न ही इस पर कोई आदेश पारित कर रहा है. कोर्ट ने महिला पत्रकार की याचिका पर एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान महिला पत्रकार की ओर से पेश वकील तनवीर मीर ने कहा कि यह एफआईआर महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बदले की कार्रवाई के रूप में दर्ज कराई गई है. मीर ने कहा कि महिला पत्रकार की शिकायत पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई.
इससे पहले 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फिलहाल महिला पत्रकार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए. सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे आदेश दिया कि वह पत्रकार, जिसकी कथित छेड़छाड़ की शिकायत अभी विचाराधीन है, उसे किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए.
पत्रकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि जातिसूचक टिप्पणी का मामला बदले की भावना से दर्ज किया गया है, क्योंकि उनकी मुवक्किल ने पुलिस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने इसे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग बताया था.
ये भी पढ़ें :