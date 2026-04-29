दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में दो फीसदी आरक्षण की मांग पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- ये नीतिगत मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी में दो फीसदी आरक्षण की मांग पर सुनवाई से किया इनकार
Published : April 29, 2026 at 10:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में दो फीसदी आरक्षण देने और उनके पुनर्वास के लिए सार्वभौम नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ये नीतिगत मामला है और ये सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत आता है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी वर्तमान अधिकार के संरक्षण और नये अधिकार की उत्पति दोनों में फर्क है। आतंकी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को दो फीसदी सरकारी नौकरी देना सरकार का नीतिगत मामला है। क्या कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश दे सकती है. याचिका साऊथ एशियन फोरम फॉर पीपल अगेंस्ट टेरर नामक संगठन ने दायर किया था.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वे सरकार की नाकामी से परेशान हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई प्राधिकारों को पत्र लिखा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अभी तक इसे लेकर कोई सार्वभौम नीति नयी बनायी गई है. आतंकी घटनाओं के पीड़ितों को न तो कोई चिकित्सा सहायता या रियायत दी जाती है और न ही सरकारी नौकरी. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे दिमाग में भी कई आइडिया आते हैं कि कैसे सरकार को सुधारा जाए. लेकिन क्या हम इन्हें लेकर दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन को केंद्र और राज्य सरकार को प्रतिवेदन देने को कहा. कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया कि वे प्रतिवेदन पर कानून सम्मत आदेश पारित करें.
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