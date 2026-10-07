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विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस जवानों के लिए बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश देने से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने भीड़ को काबू करने या विरोध-प्रदर्शन को संभालने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों के लिए हमेशा बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश देने से इनकार कर दिया. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वो इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लें.

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के बारे में छह महीने के भीतर फैसला ले. कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सरकार की कार्रवाई न करने से असंतुष्ट हैं, तो वे दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट से सरकार को कार्रवाई करने के लिए कम समय देने का अनुरोध किया. हालांकि, कोर्ट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया. कोर्ट ने कहा कि जब किसी तरह की निगरानी की बात आती है, तो जयादातर मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. और जब यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप काम के बोझ को समझ सकते हैं.

याचिका चाहत राघव ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान याचिकाकर्ता वहां मौजूद था. इस प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुईं, जिसमें छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ 50 से ज़्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवान घायल हो गए. याचिकाकर्ता का कहना था कि कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया.