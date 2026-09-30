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दिल्ली के लाल किले में INA के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने की मांग पर हाईकोर्ट का निर्देश देने से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि लाल किले पर स्मारक का निर्माण पूरी तरह से सरकार के नीतिगत फैसले का विषय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.