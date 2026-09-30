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दिल्ली के लाल किले में INA के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने की मांग पर हाईकोर्ट का निर्देश देने से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा आवेदन आता है, तो सरकार उस पर नियमानुसार निर्णय ले.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 6:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि लाल किले पर स्मारक का निर्माण पूरी तरह से सरकार के नीतिगत फैसले का विषय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

याचिका 'महान स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट' ने दायर किया था. याचिकाकर्ता ने 'रिट ऑफ मैंडमस' की मांग करते हुए संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और एएसआई को त्वरित कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने 2 अगस्त 2021 को लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में इस स्मारक के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात स्वीकार की थी लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी प्रस्ताव को लागू कराने या स्मारक निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का आदेश अदालत जारी नहीं कर सकती. चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "जिन शहीदों के सम्मान में आप स्मारक बनाना चाहते हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन क्या यह रिट याचिका का विषय हो सकता है?"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीआईबी प्रेस रिलीज के जरिए की गई घोषणाएं किसी कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकतीं. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष विस्तृत आवेदन देने की छूट दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा आवेदन आता है, तो सरकार उस पर नियमानुसार निर्णय ले.

पेपर लीक मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने की मिली मोहलत

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई को सात दिन की मोहलत दी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के अनुरोध पर यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ाई थी. कोर्ट ने 25 सितंबर को दो आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनी थीं.

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