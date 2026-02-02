ETV Bharat / state

नियम बने बिना श्रम कानून लागू करने पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज नये श्रम कानूनों को बिना तैयारी के लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नये श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक रुल्स बना लिए जाएंगे और तब तक वर्तमान श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे.

याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आज ही दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसमें पुराने कानून को 21 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह नये कानून लागू किए गए हैं.

मेहता ने कहा कि नये कानून के रुल्स प्रभावी होने तक वर्तमान श्रम न्यायालयों को ही काम करने को कहा गया है. मेहता ने कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक रुल्स बना लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नये रुल्स को लेकर लोगों से राय मांगी गई है.

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रवींद्र एस गरिया ने विरोध करते हुए मांग की कि जब तक नये रुल्स लागू नहीं कर दिए जाते तब तक पुराने कानून लागू रहने चाहिए, क्योंकि पुराने कानून के खत्म होने के बाद नये रुल्स लागू नहीं होने तक एक शून्य की स्थिति पैदा होगी और देश में कोई भी श्रम कानून प्रभावी नहीं रहेगा.

गरिया ने कहा कि शून्य की स्थिति पैदा न हो इसके लिए पुराने श्रम कानूनों को नये रुल्स बनने तक प्रभावी रखने का आदेश जारी किया जाए. लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया.

बता दें कि 12 जनवरी को हाईकोर्ट ने नये श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीलाहवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आपने हमारे पिछले आदेश का पालन नहीं किया. याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा था कि केंद्र ने 8 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है. अगर नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नये कानून कैसे लागू हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन मौन है.