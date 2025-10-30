ETV Bharat / state

तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में जांच अधिकारी नियुक्त करने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग को निर्देश दिया है कि वो तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे वसूली के रैकेट में जेल अधिकारियों से जुड़े आरोपों की जांच में तेजी लाए. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने विजिलेंस विभाग को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच के लिए दो हफ्ते के अंदर एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करें, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

कार्रवाई संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने कहा कि वो इस मामले की जांच में व्यक्तिगत रुप से समन्वय करेंगे ताकि एक अधिकारी की नियुक्ति और जल्द जांच सुनिश्चित की जा सके. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तिथि तक अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए. इसके अलावा आपराधिक कार्रवाई की भी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए. बता दें कि 13 अगस्त को हाईकोर्ट को बताया गया कि जेल के नौ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरु की गई है. इन नौ जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिय गया है. इन अधिकारियों को जेल नंबर 1 से ट्रांसफर कर उनके खिलाफ केंद्रीय सिविल सर्विसेज रुल्स के तहत कार्रवाई चल रही है.

हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में तिहाड़ जेल की न्यायिक निरीक्षण का आदेश दिया था. न्यायिक जांच की रिपोर्ट 7 अप्रैल को दाखिल की गई थी, जिसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत से जेल के लैंडलाइन का दुरुपयोग कर वसूली रैकेट को अंजाम देने की बात कही गई है. इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वो इस बारे में विभागीय जांच कर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करें.

तिहाड़ की कार्यप्रणाली में आपराधिक गतिविधियां हावी