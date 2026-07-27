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फिल्म काला हिरण के टीजर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया रोक लगाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण - द बैटल फॉर लीगेसी के टीजर पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर रोक की मांग करते हुए कहा था कि फिल्म के निर्माता, याचिकाकर्ता के व्यक्तित्व का बिना किसी सहमति के वाणिज्यिक दुरुपयोग कर रहे हैं. तब कोर्ट ने कहा था कि आप कोई सीधा संबंध बताइए जिससे फिल्म और सलमान खान में कोई संबंध पता चले. इसपर रवि प्रकाश ने सलमान खान के ब्रेसलेट पहनने का जिक्र किया था.

उन्होंने कहा था कि फिल्म के निर्माता ने सात इंटरव्यू में कहा है कि ये फिल्म सलमान खान पर आधारित है. तब कोर्ट ने कहा था कि कोई ब्रेसलेट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है तो कल आप ये कहेंगे कि ये व्यक्तित्व के अधिकारों का मामला है. आप फिल्म से सलमान खान का सीधा संबंध बताइए. इसपर रवि प्रकाश ने फिल्म निर्माता के इंटरव्यू और सोशल मीडिया के पोस्ट का जिक्र किया. कोर्ट ने उनकी दलीलों को रोकते हुए कहा था कि हम केवल याचिका में लिखी गई प्रार्थनाओं पर ही विचार करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने फिल्म निर्माता से सलमान खान के वकील को वो वीडियो दिखाने को कहा जिसपर वो भरोसा करते हैं, ताकि उस वीडियो की सत्यता का वेरिफिकेशन हो सके.

याचिका में सलमान खान ने कहा था कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है और इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन होगा. याचिका में कहा गया था कि फिल्म काला हिरण के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का इस्तेमाल किया है और वह जो ब्रेसलेट पहनता है. याचिका में कहा गया था कि फिल्म के निर्माता फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. फिल्म के रिलीज के बाद काला हिरण के शिकार से जुड़े मामले पर भी असर पड़ सकता है और इससे उसकी छवि पर खराब असर पड़ सकता है.

याचिका में यह भी कहा गया था कि सलमान खान ने फिल्म के निर्माता को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें फिल्म के प्रमोशन और रिलीज को रोकने की मांग की गई थी. कानूनी नोटिस में कहा गया था कि काला हिरण के शिकार का मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे में अगर इस मामले में कोई भी सनसनी पैदा की जाएगी तो केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है.