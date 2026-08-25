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पीएम आवास के पास इन 3 इलाकों में रहने वालों को आखिरी मौका, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक रेस कोर्स इलाके के झुग्गियों में रहने वालों को छह हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए स्थान पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार छह हफ्ते के बाद उन झुग्गियों को पुलिस की मदद से खाली करा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि झुग्गी वासियों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के बाद उनके पुनर्वास के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है.

दरअसल, 12 मई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन तीनों झुग्गी बस्तियों को हटाने की अनुमति दी थी. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच इन झुग्गियों में रहने वालों को निर्देश दिया था कि वे दो हफ्ते में जगह खाली कर दें. सिंगल बेंच ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास के पास की ये झुग्गियां अनाधिकृत हैं. सिंगल बेंच के इसी आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी.

सिंगल बेंच ने इन झुग्गियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सावदा घेवरा में पुनर्वासित करने का आदेश दिया था. सिंगल बेंच ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि पुनर्वास के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम बाधा होनी चाहिए. सिंगल बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता एक वैध वजह है जिसकी वजह से इन झुग्गियों को खाली कराया जाएगा.

इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि ये झुग्गियां सैन्य संस्थानों के बिल्कुल नजदीक हैं जो काफी संवेदनशील इलाका है. केंद्र सरकार ने वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसे स्थानों पर अनाधिकृत ढांचे खड़े नहीं किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है. केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में बने पुनर्वास कालोनियों में सात सौ से ज्यादा प्रभावितों को बसाया जा रहा है. इनमें से 192 ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से जारी आवंटन पत्र स्वीकार कर लिया है. 136 ने तो फ्लैट का कब्जा भी ले लिया है.