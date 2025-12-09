ETV Bharat / state

जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सोशल मीडिया को भी पक्षकार बनाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि बिना संबंधित प्लेटफॉर्म का पक्ष सुने अदालत कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से कहा कि उनकी आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग पर संबंधित न्यूज प्लेटफार्म का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने सुरिंदर कुमार चौधरी को संबंधित न्यूज प्लेटफार्म को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया.

सुरिंदर कुमार चौधरी ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इसके पहले 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया था कि आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को करेगी. सुरिंदर कुमार चौधरी ने 13 जनवरी 2026 से पहले सुनवाई की मांग की थी.

सुरिंदर चौधरी ने याचिका दायर कर फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं कराए हैं. कोर्ट ने सुरिंदर चौधरी को इससे जुड़े कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तब इन्हें हटाने की अंतरिम मांग पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेन ड्राईव में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

याचिका में सुरिंदर चौधरी ने वीडियो को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि ये राजनीतिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपलोड किया गया है. याचिका में वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है. सुरिंदर चौधरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के नौशेरा विधानसभा सीट से नेशनल कांफ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीते थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था. सुरिंदर चौधरी ने 16 अक्टूबर 2024 को राज्य के उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

