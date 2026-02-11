ETV Bharat / state

दिल्ली में लोगों के गायब के मामले पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2026 के पहले 15 दिनों में आठ सौ से ज्यादा लोगों के गायब होने पर कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) को नोटिस जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या गुमशुदगी के मामले पर ऐसी ही कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. याचिका में इस साल के पहले 15 दिनों में आठ सौ से ज्यादा लोगों के गायब होने पर कार्रवाई की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि राईट टू बी फाउंड (मिलने का अधिकार) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का अहम हिस्सा है.

याचिका में कहा गया है कि गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढ़ने के लिए बाध्यकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो जारी किए गए हैं, लेकिन वे कड़ाई से लागू नहीं किए जाते हैं. यही वजह है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.