ETV Bharat / state

चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला: कार्ति चिदंबरम की याचिका पर अब तीसरे जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग

कार्ति चिदंबरम पर 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये रिश्वत के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान का आरोप है.

चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला
चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब तीसरे जज ने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने इस मामले पर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया.

दरअसल, इसके पहले जस्टिस अनूप जयराम भांभानी और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद को सुनवाई से अलग कर चुके हैं. इस याचिका पर अब दूसरी बेंच 28 जनवरी को सुनवाई करेगी. 23 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था. कार्ति चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था.

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे.

सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

ये भी पढ़ें :

  1. कार्ति चिदंबरम ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
  2. चीनी वीजा दिलाने में रिश्वत के मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात के खिलाफ आरोप तय, एक आरोपी आरोप मुक्त
  3. चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला, कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से हटे जज

TAGGED:

CHINESE VISA SCAM
KARTI CHIDAMBARAM PLEA
चीनी वीज़ा घोटाला
चीनी नागरिक वीजा रिश्वत मामला
CHINESE VISA SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.