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दिल्ली हाईकोर्ट: 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने की मांग, जज सुनवाई से हटे

अब ये मामला उस बेंच के पास सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा जिस बेंच के सदस्य जस्टिस तेजस करिया नहीं होंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 8:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस तेजस करिया ने सुनवाई से खुद को अगल कर लिया. अब ये मामला उस बेंच के पास सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा जिस बेंच के सदस्य जस्टिस तेजस करिया नहीं होंगे.

याचिका तीन वर्ष के बच्चे की मां कीर्ति दुआ और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. शरद गुप्ता ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि बच्चे अश्लील कंटेंट देख रहे हैं जो उनके उम्र के मुताबिक मेल नहीं खाते.

याचिका में ये भी कहा गया है कि बच्चों साइबर बुलिंग और लत लगाने वाले प्लेटफार्म के शिकार हो रहे हैं. इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके मनोभावों पर बुरा असर पड़ रहा है. याचिका में कहा गया है कि आईटी एक्ट, आईटी रुल्स, डाटा प्रोटेक्शन कानून और पॉक्सो एक्ट होने के बावजूद इनका अनुपालन निष्प्रभावी है.

याचिका में मांग की गई है कि 13 साल के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दूर रखने के लिए केंद्र को दिशानिर्देश जारी किए जाएं. इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उम्र संबंधी वेरिफिकेशन को सख्त करते हुए माता-पिता की सहमति का मेकानिज्म तैयार किए जाएं. याचिका में मांग की गई है कि नाबालिगों को हानिकारक कंटेंट से दूर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म को जिम्मेदार बनाया जाए.

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