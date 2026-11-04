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12वीं की बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीएसई को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा.

याचिका विशाल दुआ और अन्य अभिभावकों की ओर से अधिवक्ता नितिन मंगला के जरिये दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि गणित, अकाउंटेंसी और फिजिक्स जैसे विषयों में लंबी और जटिल गणनाएं करने में छात्रों का काफी समय बर्बाद हो जाता है. इसके कारण छात्र परीक्षा में अपनी वैचारिक और तार्किक समझ को बेहतर ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं. याचिका में दलील दी गई कि सीबीएसई द्वारा कैलकुलेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना छात्रों के साथ अन्याय है.