नये श्रम कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस, एक हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नये चार श्रम कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. याचिका वकील एनए सेबेस्टियन और सुनील कुमार ने दायर किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि 29 से ज्यादा श्रम कानूनों को खत्म कर 21 नवंबर को नए चार श्रम कानूनों को लाया गया है. याचिका में कहा गया है कि नये श्रम कानूनों में लेबर कोर्ट को खत्म कर उनके स्थान पर लेबर ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है. लेबर कोर्ट में लंबित मामलों को लेबर ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. लेबर ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक अधिकारी और एक एसोसिएट सदस्य के रुप में शामिल रहेंगे. उन्होंने कहा कि नये श्रम कानूनों को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी नियम नहीं बनाए गए हैं. लेबर ट्रिब्यूनल का गठन भी नहीं किया गया है. अधिवक्ता ने कहा कि नये श्रम कानूनों को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए लागू किया गया है.

वकील ने कहा कि नये श्रम कानूनों को 2020 में ही संसद ने पारित कर दिया था, लेकिन पिछले पांच सालों में सरकार नियम नहीं बना सकी. लेबर ट्रिब्यूनल के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं किया गया और केंद्र सरकार ने पूरे प्रचार प्रसार के साथ हड़बड़ी में श्रम कानूनों को लागू किया. ऐसे में इन कानूनों पर रोक लगाई जाए.