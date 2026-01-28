ETV Bharat / state

चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला: कार्ति चिदंबरम की याचिका पर CBI को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

कार्ति चिदंबरम की याचिका पर CBI को नोटिस जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 3:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. जस्टिस मनोज जैन ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके पहले हाईकोर्ट के तीन जज इस सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं.

जस्टिस गिरीश कथपलिया ,जस्टिस अनूप जयराम भांभानी और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद को सुनवाई से अलग कर चुके हैं. दरअसल, 23 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था. कार्ति ने राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था.

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे.

सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

