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दिल्ली हाईकोर्ट: जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के आरोपी अनवर खान ऊर्फ चाचा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 8:12 PM IST

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नई दिल्ली: 2024 में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के आरोपी अनवर खान ऊर्फ चाचा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. सुनवाई के दौरान अनवर खान की ओर से पेश वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि उसे 23 अप्रैल 2025 को दूसरे आरोपी सलमान ऊर्फ बोंची के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब हाईकोर्ट ने पूछा कि सलमान ऊर्फ बोंची को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है.

तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के बाद 11 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. इस चार्जशीट में सलमान पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

सुनवाई के दौरान अनवर खान की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता एक साल से ज्यादा से हिरासत में है. इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. 200 पेजों के पहले चार्जशीट में कहीं भी अनवर खान का नाम नहीं है. उसके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य भी नहीं है. बता दें कि 21 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने अनवर खान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

बता दें कि सितंबर 2024 में ग्रेटर कैलाश के एक जिम के बाहर नादिर शाह की हत्या कर दी गई थी, नादिर शाह पर 11 गोलियां चलाई गई थी जिसमें उसे आठ गोली लगी थी.

ये भी पढ़ें- नादिर शाह की हत्या के मामले में गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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