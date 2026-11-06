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लाल किला विस्‍फोट : आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी को बीमार पत्नी की देखभाल के लिए सात दिन की कस्टडी पेरोल मिली

दिल्ली हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी कैंसर पीड़ित पत्‍नी के इलाज के लिए सात दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया.

सिद्दीकी ने बताया कि उनकी पत्नी को स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर है और उन्हें 10 नवंबर को कीमोथेरेपी लेना है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने सिद्दीकी की अंतरिम जमानत या कस्टडी पेरोल का विरोध करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं. ईडी ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके भाग जाने का जोखिम है. कोर्ट ने 5 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था. जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी. उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है. जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरू की गई.