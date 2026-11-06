लाल किला विस्फोट : आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी को बीमार पत्नी की देखभाल के लिए सात दिन की कस्टडी पेरोल मिली
दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी को सात दिन की कस्टडी पेरोल का आदेश दिया है.
Published : November 6, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए सात दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया.
सिद्दीकी ने बताया कि उनकी पत्नी को स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर है और उन्हें 10 नवंबर को कीमोथेरेपी लेना है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने सिद्दीकी की अंतरिम जमानत या कस्टडी पेरोल का विरोध करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं. ईडी ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके भाग जाने का जोखिम है. कोर्ट ने 5 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था. जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी. उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है. जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरू की गई.
Delhi High Court grants seven days' custody parole to Jawad Ahmad Siddiqui, an accused in a money laundering case, on grounds of his wife's medical condition. His wife is suffering from cancer. The court directed that a police escort be deployed at Siddiqui's residence throughout the custody parole period.— ANI (@ANI) November 6, 2026
मनी लाउंड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.
लालकिला के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौतहुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
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