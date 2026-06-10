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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी खुर्रम परवेज को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत, रखी ये शर्त

कोर्ट ने कहा कि खुर्रम परवेज 2004 में लैंडमाइंस में विस्फोट से अपना पैर गंवा चुका है. उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 7:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को जमानत दे दी है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि खुर्रम परवेज चार साल से ज्यादा समय से हिरासत में है और ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि खुर्रम परवेज 2004 में लैंडमाइंस में विस्फोट से अपना पैर गंवा चुका है. वो शारीरिक रूप से कमजोर है और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

कोर्ट ने खुर्रम परवेज को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जाने का आदेश दिया. साथ ही उसे इस केस के बारे में सार्वजनिक रुप से कोई बयान जारी नहीं करने का आदेश दिया है. खुर्रम परवेज जम्मू एंड कश्मीर कोलीशन ऑफ सिविल सोसायटी का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवालंटरी डिसैपियरेंसेंस का चेयरपर्सन है. उसे एनआईए ने 22 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक खुर्रम परवेज भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता की आड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क संचालित करता था.

एनआईए ने इस मामले में नवंबर 2021 में मामला दर्ज किया था. एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तोएबा के आतंकियों ने खुर्रम परवेज, मुनीर अहमद कटारिया, अर्शीद अहमद टोंच और जफर अब्बास के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और भारत में आतंकी घटनाओं के लिए एक नेटवर्क चलाने की साजिश रची थी. आरोपियों ने सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, तैनाती और आवाजाही के बारे में जानकारी जुटाकर लश्कर-ए तोएबा तक पहुंचाया था. साथ ही हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और सरकारी अधिकारी ने उन्हें आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए.

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खुर्रम परवेज को मिली जमानत
HC GRANTS BAILS TO KHURRAM PARVEZ

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