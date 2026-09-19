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दिल्ली हाईकोर्ट को मिले सात नये जज, जजों की कुल संख्या 51 हुई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट को सात नये जज मिल गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन जजों की नियुक्ति का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में 44 जज है. इन आठ जजों की नियुक्ति के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 51 हो गयी है. इनमें से तीन महिला जज होंगी.

बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में आठ जजों की नियुक्ति का अनुशंसा की थी. राष्ट्रपति ने इन आठ में से एक की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है, उनमें गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय शर्मा, संजय शर्मा प्रथम, भरत पराशर, डॉ अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं.