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दिल्ली में BS-VI वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली में BS-VI वाहनों के प्रवेश को लेकर चेकिंग करते हुए पुलिसकर्मी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए गैर-VI वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदी जारी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से आने वाली BS-3 और BS-4 गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. अदालत ने इस नियम के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक राजधानी में उन वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी, जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं और प्री-बीएस-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि मामले को 27 नवंबर को संबंधित मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए.